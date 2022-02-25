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    Kiev'de patlamalar tekrar başladı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşanmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 22:20
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 22:23
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    Kiev'de patlamalar tekrar başladı

    Rusya'nın saldırıları Kiev üzerinde devam ediyor.

    Kiev'den peşpeşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

    "KİEV TERMİK SANTRALİ VURULDU"

    Belediye Başkanı Klitschko patlamayla ilgili,"Rus ordusu Kiev'deki 6 nolu termik santralini yok etti. 3-5 dakika arayla 5 patlama meydana geldi. Acil servisler orayı takip ediyor. Detayları öğreneceğiz." dedi.

    Ayrıca halka sığınaklara yönelme çağrısı yapıldı.


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