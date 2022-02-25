Kiev'de patlamalar tekrar başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşanmaya devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları Kiev üzerinde devam ediyor.

Kiev'den peşpeşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

"KİEV TERMİK SANTRALİ VURULDU"

Belediye Başkanı Klitschko patlamayla ilgili,"Rus ordusu Kiev'deki 6 nolu termik santralini yok etti. 3-5 dakika arayla 5 patlama meydana geldi. Acil servisler orayı takip ediyor. Detayları öğreneceğiz." dedi.

Ayrıca halka sığınaklara yönelme çağrısı yapıldı.