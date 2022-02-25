- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kiev'de patlamalar tekrar başladı
Kiev'de patlamalar tekrar başladı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşanmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 22:20
- Güncelleme : 25.02.2022 - 22:23
Rusya'nın saldırıları Kiev üzerinde devam ediyor.
Kiev'den peşpeşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
"KİEV TERMİK SANTRALİ VURULDU"
Belediye Başkanı Klitschko patlamayla ilgili,"Rus ordusu Kiev'deki 6 nolu termik santralini yok etti. 3-5 dakika arayla 5 patlama meydana geldi. Acil servisler orayı takip ediyor. Detayları öğreneceğiz." dedi.
Ayrıca halka sığınaklara yönelme çağrısı yapıldı.