Rus sabotajcıların kente girdiği bildirilirken, polis ekipleri başkentte güvenlik önlemi kapsamında bir şüpheliyi durdurarak üzerini aradı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 3. gününde devam ediyor.

Kiev'i hedef alan Rus güçleri nedeniyle sıkı güvenlik tedbirleri alınıyor.

ŞÜPHELİ KİŞİ DURDURLARAK ARANDI

Bu kapsamda Rus saldırılarının altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde güvenlik önlemi alan polisler, şüpheli bir kişiyi durdurarak arama yaptı.

'RUS SABOTAJCILAR ŞEHİRDE' AÇIKLAMASI

Polis yetkilileri kişinin kimliğini ilişkin herhangi bir bilgi vermezken, Ukrayna yetkililer dün Rus sabotajcıların şehre girdiğine dair açıklama yapmıştı.

Kiev'de polis ekipleri, şüpheli şahsı durdurarak aradı VİDEO