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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkındır sürerken, çatışmalardan siviller de zarar görüyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e atılan füze, şans eseri patlamadı.
Seyir halindeki araçların arasına düştü
Otoyola düşen füzenin 29 Mayıs’ta Rusya tarafından Kiev’e fırlatıldığı belirtildi.
Sürücüler, seyir hâlindeki araçların arasına düşen füze nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken araçlar saldırının ardından füze düşen bölgeden hızla uzaklaştı.
Füzenin düştüğü anlar, otoyolda seyir hâlinde olan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.