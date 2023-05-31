Kiev'de Rus füzesi otoyola düştü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'dan atıldığı öğrenilen bir füze otoyolda seyreden araçların üzerine düştü.

ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkındır sürerken, çatışmalardan siviller de zarar görüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e atılan füze, şans eseri patlamadı.

Seyir halindeki araçların arasına düştü

Otoyola düşen füzenin 29 Mayıs’ta Rusya tarafından Kiev’e fırlatıldığı belirtildi.

Sürücüler, seyir hâlindeki araçların arasına düşen füze nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken araçlar saldırının ardından füze düşen bölgeden hızla uzaklaştı.

Füzenin düştüğü anlar, otoyolda seyir hâlinde olan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.