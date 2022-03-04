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Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri

Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri

Ukrayna'nın uğradığı işgalin drone görüntüleri ve amatör kameraya yansıyan görüntüler, savaşın ne denli yok edici olduğunu bir kez daha kanıtladı.