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    Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri

    Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri

    Ukrayna'nın uğradığı işgalin drone görüntüleri ve amatör kameraya yansıyan görüntüler, savaşın ne denli yok edici olduğunu bir kez daha kanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 01:35
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 01:37
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    Ukrayna'da Rus işgali sürerken, birçok şehir adeta hayalet şehre dönüştü.

    Savaşın izleri birçok bölgede kendisini belli ederken, Kiev yakınlarındaki Irpin kentinin binaları bombaların hedefi oldu.

    Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri - Video

    İŞGALİN YIKICILIĞI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

    Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka yerleşiminde çekilen drone görüntüsü ise işgalin ne denli yıkıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.

    Görüntülerde hasar görmüş binalar, kullanılamaz hale gelen araçlar ve yıkılan yollar gözüküyor.

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #1

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #2

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #3

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #4

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #5

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #6

    Kiev de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri #7


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