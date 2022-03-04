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Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri
Ukrayna'nın uğradığı işgalin drone görüntüleri ve amatör kameraya yansıyan görüntüler, savaşın ne denli yok edici olduğunu bir kez daha kanıtladı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 01:35
- Güncelleme : 04.03.2022 - 01:37
Ukrayna'da Rus işgali sürerken, birçok şehir adeta hayalet şehre dönüştü.
Savaşın izleri birçok bölgede kendisini belli ederken, Kiev yakınlarındaki Irpin kentinin binaları bombaların hedefi oldu.
Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri - Video
İŞGALİN YIKICILIĞI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka yerleşiminde çekilen drone görüntüsü ise işgalin ne denli yıkıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.
Görüntülerde hasar görmüş binalar, kullanılamaz hale gelen araçlar ve yıkılan yollar gözüküyor.