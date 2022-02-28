Kiev'de şiddetli patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından sirenler çalmaya başladı. Brovary bölgesinde askeri radar iletişim merkezi vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, beşinci gününde de devam ediyor.

Belarus sınırında masaya oturan taraflar, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Rus ordusu tarafından dört bir yandan abluka altına alınan başkent Kiev'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

KİEV'E 12 KM UZAKLIKTA PATLAMA

Patlamanın Kiev'e 12 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı.

TREN GARI KARARTILDI

Son günlerde yaşanılanların en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonrası, tren garı karartıldı.

HALKA SIĞINAKLARA İNİN ÇAĞRISI

Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Kiev'de büyük patlama VİDEO

BROVARY BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ 6 YARALI VAR

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

İÇİŞLERİ: KİEV'E İSKENDER BALİSTİK ROKETİ ATILDI

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada "Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor" dedi.