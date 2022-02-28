Euro
15.59
-0.25%
Dolar
13.87
0.51%
Altın
848.84
1.21%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
571.219
5.76%
BTXN Coin
37.01
-3.08%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Kiev'de şiddetli patlama

    Kiev'de şiddetli patlama

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından sirenler çalmaya başladı. Brovary bölgesinde askeri radar iletişim merkezi vuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.02.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 21:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, beşinci gününde de devam ediyor.

    Belarus sınırında masaya oturan taraflar, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

    Toplantının ardından Rus ordusu tarafından dört bir yandan abluka altına alınan başkent Kiev'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

    KİEV'E 12 KM UZAKLIKTA PATLAMA

    Patlamanın Kiev'e 12 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı.

    TREN GARI KARARTILDI

    Son günlerde yaşanılanların en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonrası, tren garı karartıldı.

    HALKA SIĞINAKLARA İNİN ÇAĞRISI

    Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

    Kiev'de büyük patlama VİDEO

    BROVARY BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ 6 YARALI VAR

    Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

    BALİSTİK FÜZE İDDİASI

    Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

    İÇİŞLERİ: KİEV'E İSKENDER BALİSTİK ROKETİ ATILDI

    Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada "Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor" dedi.

    UKRAYNA ŞEHİRLERİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Kiev de şiddetli patlama #1


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı
    Gündem

    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

    Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı
    3. Sayfa

    Sarıyer’de denizden kadın cesedi çıktı

    Görüş Bildir