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    Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

    Rus güçlerinin saldırısı altında olan Kiev'de, 21 Mart itibarıyla, 23 Mart sabah 07.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 16:30
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    Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

    Rusya-Ukrayna Savaşı 26'ncı gününde aralıksız sürüyor...

    Kiev'i hedef alan Rus ordusu, yasaklanan savaş araçlarıyla vurduğu alışveriş merkezinde 8 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

    Sivil halktan verilen kayıplar sürerken, başkent Kiev'de  uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

    UYGULANAN YASAK UZATILDI

    Kiev Belediyesi uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Mart Çarşamba sabahı saat 07.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

    Kiev de sokağa çıkma yasağı uzatıldı #1

    21 MART'TA İTİBARIYLA 23 MART SABAHINA KADAR SÜRECEK

    Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 21 Mart itibariyle saat 20.00’den itibaren 23 Mart 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı sürecektir. Özel izin olmadan dolaşmak yasaktır.

    İZİN KAĞIDI OLMADAN ÇIKANLAR SABOTAJ GRUBU KABUL EDİLECEK

    Sadece sığınaklara gitmek için dışarı çıkabilirsiniz. Yasak saatinde dışarıda özel izin kağıtları olmadan dolaşanlar, özel sabotaj grupları olarak kabul edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Kiev de sokağa çıkma yasağı uzatıldı #2


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