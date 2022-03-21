Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Rus güçlerinin saldırısı altında olan Kiev'de, 21 Mart itibarıyla, 23 Mart sabah 07.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 26'ncı gününde aralıksız sürüyor...

Kiev'i hedef alan Rus ordusu, yasaklanan savaş araçlarıyla vurduğu alışveriş merkezinde 8 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Sivil halktan verilen kayıplar sürerken, başkent Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

UYGULANAN YASAK UZATILDI

Kiev Belediyesi uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Mart Çarşamba sabahı saat 07.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

21 MART'TA İTİBARIYLA 23 MART SABAHINA KADAR SÜRECEK

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 21 Mart itibariyle saat 20.00’den itibaren 23 Mart 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı sürecektir. Özel izin olmadan dolaşmak yasaktır.

İZİN KAĞIDI OLMADAN ÇIKANLAR SABOTAJ GRUBU KABUL EDİLECEK

Sadece sığınaklara gitmek için dışarı çıkabilirsiniz. Yasak saatinde dışarıda özel izin kağıtları olmadan dolaşanlar, özel sabotaj grupları olarak kabul edilecektir." ifadeleri kullanıldı.