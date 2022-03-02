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Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı

Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı

Daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı. Neyse ki saldırı sırasında yara alan olmadı.