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    Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı

    Daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı. Neyse ki saldırı sırasında yara alan olmadı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 11:07
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    Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı

    Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugün 7’nci gün…

    Sabah saatlerinde yine Kiev’de bulunanlar siren seslerine uyandı.

    Sivillerin hayatta kalmak için mücadele ettiği başkentte, bu kez gazeteciler hedef alındı.

    TÜRK GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI

    İki ülke arasındaki savaşı dünyaya duyurmaya çalışan Türk gazetecilere, silahla ateş açıldı.

    Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    SİLAH SESLERİ DUYULDU

    O anlar Öztunç tarafından kayda alındı.

    Görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

    Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı #1

    Kiev’de Türk gazetecilere ateş açıldı #2


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