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Kiev'de TV verici kulesi vuruldu
Rus ordusuna ait birlikler, Ukrayna'nın başkentinde bulunan TV verici kulesine saldırı düzenledi.
- REUTERS
- 01.03.2022 - 19:30
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sembol yapıları da hedef almaya başladı.
Son olarak Kiev'deki televizyon verici kulesi vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı da Rusya'nın televizyon kulesine saldırı düzenlediği haberini doğruladı.
TV KULESİ VURULDU
Saldırıya ilişkin görüntülerde televizyon kulesinin etrafında yoğun duman yükseldiği görüldü. Saldırı Moskova'nın Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait merkezi, yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurmasının ardından gerçekleştirildi.
Sovyetler Birliği döneminde yapılan 385 metre yüksekliğindeki televizyon kulesi, şehrin sembol yapıları arasında bulunuyor. Saldırının şehirdeki televizyon yayınlarını kesmeye yönelik olduğu düşünülüyor.
Rusya, Kiev’de TV istasyonunu vurdu VİDEO