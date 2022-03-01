Euro
15.56
-0.10%
Dolar
13.96
0.83%
Altın
866.43
1.86%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
605.000
6.20%
BTXN Coin
36.61
0.19%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Kiev'de TV verici kulesi vuruldu

    Rus ordusuna ait birlikler, Ukrayna'nın başkentinde bulunan TV verici kulesine saldırı düzenledi.
    • REUTERS
    • 01.03.2022 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'de TV verici kulesi vuruldu

    Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sembol yapıları da hedef almaya başladı.

    Son olarak Kiev'deki televizyon verici kulesi vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı da Rusya'nın televizyon kulesine saldırı düzenlediği haberini doğruladı.

    TV KULESİ VURULDU

    Saldırıya ilişkin görüntülerde televizyon kulesinin etrafında yoğun duman yükseldiği görüldü. Saldırı Moskova'nın Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait merkezi, yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurmasının ardından gerçekleştirildi.

    Sovyetler Birliği döneminde yapılan 385 metre yüksekliğindeki televizyon kulesi, şehrin sembol yapıları arasında bulunuyor. Saldırının şehirdeki televizyon yayınlarını kesmeye yönelik olduğu düşünülüyor.

    Rusya, Kiev’de TV istasyonunu vurdu VİDEO

    Kiev de TV verici kulesi vuruldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022?
    Yaşam

    Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022?

    İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım
    Gündem

    İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım

    Görüş Bildir