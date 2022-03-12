Kiev'de Ukrayna askerlerinin elleri tetikte

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın başkentine iyice yaklaştığı belirtiliyor. Kiev'de direniş hazırlıkları neredeyse tamamlanmış durumda.

Rusya ve Ukrayna'ya bağlı güçler arasındaki çatışmalar, 17'nci gününde devam ediyor.

NATO'dan hava sahasını kapatmasına yönelik talebini sıklıkla dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev'e olası bir saldırı için yeniden toplandığı görünen savaşta Ukrayna'nın dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

KİEV'DE DİRENİŞ HAZIRLIKLARI

Buna karşılık Kiev'de ise direniş hazırlıkları sürüyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin elleri tetikte Rus güçlerine direnmeye hazır olduğu görüldü.

İngiltere basınından Times gazetesi, "Kiev, Rus saldırısına karşı koymaya hazır" başlığıyla aktardığı haberinde, kazılan siperde bekleyen Ukrayna askerine yer verdi.

RUS KONVOYU BAŞKENTE YAKLAŞTI

Rus askeri konvoyunun Kiev'in oldukça yaklaştığı belirtiliyor. Haberde, "Rus tankları ve topçu konvoyuna 3 kilometreden daha yakın olan orman siperleri, Birinci Dünya Savaşı film setini andırıyor." denildi.

Rusya'nın ilerleyişi karşısında Kiev sakinlerinin siperlerle savunma hattı oluşturduğu, kontrol noktaları ve beton barikatlar kurulduğu belirtildi.

TANKLAR KAMUFLE EDİLDİ

Görüşüne yer verilen 42 yaşındaki Oksana Skrypnyk, Kiev'in yeterince savunulmadığına inanmadığını dile getirdi.

Tankların kamufle edildiği, çadırlarda uyuyan Ukrayna askerlerinin yaktıkları ateşle soğuk havada ısınmaya çalıştığı görüldü.

ZELENSKY: TOPRAKLARIMIZI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURACAĞIZ

Ukrayna lideri Zelensky, "Ukrayna topraklarını özgürlüğe kavuşturmak için önümüzde hâlâ kaç günümüz olduğunu söylemek imkansız. Ama bunu başaracağımızı söyleyebiliriz. Hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Zelensky, başka bir açıklamasında, Batı'dan kendilerine savaş uçağı vermesini istemişti.