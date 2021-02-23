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    Kiev'de yürürken başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti

    Neye uğradığı şaşıran yaya uzun süre yerden kalkamazken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:01
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    Kiev'de yürürken başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti

    Kar yağışının günlerce sürdüğü Ukrayna'da, havaların biraz da olsa ısınmasıyla yollar ve binalardaki çatılarda biriken karlar erimeye başladı.

    O eriyen karlar bazı yayalar için tehdit oluşturdu.

    BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ

    Başkent Kiev'de yolda yürüyen bir kişinin başına, çatıdan sarkan buz kütlesi düştü.

    Kameraya yansıyan görüntülerde, buz kütlesinin isabet ettiği yayanın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

    Ukrayna’da yolda yürürken başına buz kütlesi düştü İZLE

    DAKİKALARCA KALKAMADI

    Olayda can kaybı yaşanmazken, neye uğradığını şaşıran yayanın dakikalarca yerden kalkamadığı belirtildi.

    Kiev de yürürken başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti #1

    Kiev de yürürken başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti #2

    Kiev de yürürken başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti #3

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