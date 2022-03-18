Kiev'deki binaya Rus ordusunun füze parçaları düştü: 1 ölü 4 yaralı

Podil şehrinde sivil halkın yaşadığı binayı hedef alan Rus güçleri, 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı 23'üncü gününde devam ediyor.

Kiev'i hedef alan Rus ordusu, sivillere yönelik saldırısından vazgeçmedi.

Ukrayna Acil Durum (DSNS) ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Podil semtinde bulunan bir yerleşim binasına Rus füzesinin parçalarının düştüğünü bildirdi.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Dehşetin sonucunda ortalık yangın yerine dönerken, füze parçaları sivil halka zarar verdi.

Yaşanan olay sonrası bir kişinin can verdiği, dört kişinin ise yaralandığı açıklandı.

BİNADAN 12 KİŞİ KURTARILDI, 98 TAHLİYE

DSNS ekipleri, binadan 12 kişinin kurtarıldığını ve 98 kişinin ise tahliye edildiğini de aktardı.





































