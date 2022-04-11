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- Kiev'deki Gorenka köyü yıkıma uğradı
Kiev'deki Gorenka köyü yıkıma uğradı
Kiev bölgesinde Rus ordusunun hedefi olan Gorenka köyündeki evler, saldırıların ardından yerle bir oldu.
- 11.04.2022 - 11:57
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:05
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 47 gündür sürüyor.
İHA'nın haberine göre; Kiev bölgesinde yer alan Gorenka köyü, saldırıların ardından harabeye döndü.
Evler kullanılamaz hale geldi
Bazı evler kısmen yıkılırken, bazıları da resmen yok oldu.
Savaşın izlerine köydeki tüm yapılarda rastlanırken, yıkımın boyutu havadan görüntülendi.