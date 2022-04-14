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    Kiev'deki yıkım havadan görüntülendi

    Kiev'deki yıkım havadan görüntülendi

    Rus ordusunun geri çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki yıkım kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 21:45
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 50'nci güne girildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş haftalardır devam ederken iki tarafın da müzakereler için olumsuz açıklamaları, savaşın yeniden hareketlendirdi.

    Rus ordusunun İstanbul'daki müzakereler sonucu iyi niyet göstermek için çekildiği başkent Kiev'den geriye kalan manzara kameralara yansıdı.

    Kiev'deki yıkım havadan görüntülendi

    Kiev'e giden gazeteci Adem Metan, geride kalan yıkımı drone ile havadan  görüntüledi.

    Görüntülerde, çoğu evin kullanılamaz hale geldiğini dikkat çekiyor.

    Kiev'deki yıkım havadan görüntülendi VİDEO

    Kiev deki yıkım havadan görüntülendi #1

    Kiev deki yıkım havadan görüntülendi #2

    Kiev deki yıkım havadan görüntülendi #3

    Kiev deki yıkım havadan görüntülendi #4


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