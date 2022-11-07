Kiev'den, Ukraynalılara şehri terk edin çağrısı

Rus güçleri, Ukrayna'nın hayati önemdeki altyapılarını hedef alırken, ülkede elektrik ve su kesintisi krize dönüştü. Kiev Belediye Başkanı vatandaşlarına 'şehri terk' edin uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş, kesintisiz devam ediyor.

Rus güçlerinin Ukrayna'yı pes ettirmeye yönelik adımları, ülkede adeta bir seferberliğe neden oldu.

Rusya, Ukrayna'nın hayati önem taşıyan altyapılarını hedef alarak, ülkeyi elektrik ve su sorunu ile baş başa bıraktı.

Kiev'de ise topyekün bir enerji kesintisi karşısında üretilebilecek alternatif yollar ele alınıyor.

Avrupa'ya göç yeniden baş gösterdi

Milyonlarca Ukraynalı geçtiğimiz aylarda savaş şartları nedeniyle Avrupa'ya göç ederken, enerji ve su krizi nedeniyle bu göçün yeniden başlayabileceği öngörülüyor.

Yapılan değerlendirmelere göre ülkedeki enerji altyapısını oluşturan tesislerin yüzde 40’ı ya zarar gördü ya da saldırılarda yok edildi.

Altyapının tamamen çökmemesi adına ise enerji dağıtımındaki baskıyı azaltmak ve onarmak için planlı kesintiler uygulanmaya başlandı.

"Şehri terk etmeye hazır olun"

Bir diğer yandan ise Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehirdekilerin kenti terk etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Kiev Belediye Başkanı, kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Su ve kanalizasyon sistemleri duracak

Rusya’yı ‘soykırım ve terörizmle’ suçlayan Kliçko, şehrin karanlığa gömülmesi halinde su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağı uyarısını yaptı.

"Putin bizi öldürmek istiyor"

Vitali Kliçko, Rusya lideri Putin’i suçlayarak “Bizi öldürmek istiyor. Donmamızı ve topraklarımızı ele geçirebilmek için kaçmak zorunda kalmamızı istiyor.” dedi.

Kliçko, kent yetkililerinin ışıkları açık tutmak ve su akışını sağlamak için ‘her şeyi’ yaptıklarını da belirtti.

Akrabalara gitmek için hazırlanın çağrısı

51 yaşındaki belediye başkanı, olası kötü senaryonun yaşanması halinde, üç milyon şehir sakininin akrabalarına gitmek için hazırlıklı olması gerektiğini de kaydetti.

Başkana karşı görüş güvenlik biriminden geldi

Kentin güvenliğinin başında olan Roman Tkachuk ise ‘şehri boşaltma’ konuşmalarının henüz yersiz olduğunu savundu.

BBC’ye konuşan 30 yaşındaki iki çocuk babası Dimitro, durumun kötüleşmesi halinde şehri terk etmeye hazırlıklı olduğunu söyledi. Dimitro, bu kararı ısıtmalı toplanma noktaları açıklamasını duyduktan verdiğini de anlattı.

"Askerlerimiz yerde yatıyor, biz ısıtma dahi olmadan kalmayı başarırız"

Anastasia isimli bir diğer Kievli ise tüm elektriğin gitmesi halinde de şehirde kalmaya devam edeceğini söyledi. 36 yaşındaki kadın, “Askerlerimiz yerde yatıyor, biz de dairelerimizde ısıtma dahi olmadan kalmayı başarırız.” ifadelerini kullandı.

Sıcaklık sıfırın altına düşecek

Öte yandan, başkent Kiev'de kış ayları çetin geçiyor. Sıcaklık ortalamaları bu aylarda sıfırın altına düşüyor.

Savaş sürecinde akıllara gelen Cenevre Sözleşmesine göre ise saldıran konumundaki devletlerin, sivillerin zarar göreceği hedefleri vurmaktan kaçınması gerekiyor.