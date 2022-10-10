Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0181
-0.46%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3596
0.81%
Bitcoin
362.800
-0.67%
BTXN Coin
8.76
-10.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kiev'e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı

    Muhabir, Ukrayna'da olan biteni anlatırken, bombardıman anına tanıklık etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana geniş çaplı patlamalarla sarsıldı.

    Sabah saatlerinde düzenlenen füzeli saldırılar nedeniyle meydana gelen yangınlardan çıkan dumanlar Kiev'i kapladı.

    Canlı yayında saldırı anı

    Kiev'den canlı yayın yapan BBC muhabiri Hugo Bachega, saldırı anına tanıklık etti.

    Savaş uçağı sesi duyan Bachega, önce arkasına baktı, patlamanın yaşanmasıyla birlikte de yerinden fırladı. Paniğe kapılan Bachega, kameraya yansıdı.

    Ukrayna: Ruslar saldırı düzenledi

    Ukraynalı yetkililer, saldırının Rus ordusu tarafından yapıldığını açıkladı. Patlamalar nedeniyle can kayıplarının ve yaralanmaların olduğu duyuruldu.

    Kiev'e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı ViDEO

    Kiev e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı #1

    Kiev e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı #2

    Kiev e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı #3


    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları
    Kitap

    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

    Tokat'ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı
    Kültür Sanat

    Tokat'ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir