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    Kiev'i terk etmek isteyen halkın 'trene binme' mücadelesi

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından paniğe kapılan halk, tren istasyonlarında izdihama neden oldu.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:36
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    Kiev'i terk etmek isteyen halkın 'trene binme' mücadelesi

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürüyor.

    Bazı kentler Ukrayna kontrolünden çıkarken, Rus ordusu saldırılarını başkent Kiev ve orta kısımlardaki kentlere yoğunlaştırdı.

    Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı yalan bilgilerin yayıldığını gerekçe göstererek Kiev'deki, Ukrayna istihbarat merkezleri ve teknoloji üslerinin vurulacağını duyurdu.

    HALK TREN GARLARINA AKIN ETTİ

    Bu açıklamasının ardından Kiev'deki televizyon kulesine roket atışı yapıldı.

    Yapılan açıklamalar ve düzenlenen saldırıların ardından Kiev'deki sığınaklarda yaşayan vatandaşlar ise tren istasyonlarına giderek kendilerini Polonya'ya giden trenlere atmaya çalıştı.

    Kiev'de tren istasyonlarında izdiham VİDEO

    İZDİHAM YAŞANDI

    Vatandaşlar, her gelen trene daha önce binmek için birbiriyle yarıştı. Bazı kişiler tren altında kalmak pahasına tren rayları üzerinden karşıdan karşıya geçerken, gece saatlerinde de izdiham olayları devam etti.

    Ukraynalıların ülkeden kaçışı devam ederken, başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler de vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

    Kiev i terk etmek isteyen halkın trene binme mücadelesi #1

    Kiev i terk etmek isteyen halkın trene binme mücadelesi #2


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