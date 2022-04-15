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    Kiev’in kurucuları heykeli kum torbalarla korumaya alındı

    Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Ukrayna'daki Kiev’in kurucuları heykeli, savaştan zarar görmemesi için kum torbaları ve siyah bezle kapatılmaya başlandı.
    • 15.04.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:41
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    Kiev’in kurucuları heykeli kum torbalarla korumaya alındı

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 51 gündür devam ediyor.

    24 şubat'ta başlayan savaştan bu yana 40 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Ukrayna’nın tarihi bina, heykel ve anıtlarını koruma çabası da sürüyor.

    Zarar görmemesi için korumaya alındı

    İHA'nın haberine göre; başkent Kiev’in önemli merkezlerinden Demokrasi Meydanı’ndaki Kiev’in kurucuları heykeli de hava saldırılarından zarar görmemesi için korumaya alındı.

    Kiev’in kurucusu olduğuna inanılan Kyi, Shchek, Khoriv ve kız kardeşleri Lybid’nin anısına yapılan heykel, itina ile siyah bir bezle sarılıp iple bağlandı.

    Heykelin etrafına kum torbaları döşendi

    Titiz bir çalışma yürüten iki görevlinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu. Etrafına kum torbaları döşenmeye başlanan heykelin, bu sayede bir hava saldırısı ya da patlamayı en az zararla atlatması düşünülüyor.

    Çalışmaların, devasa heykelin tamamen kum torbalarıyla kapatılması planlanıyor.

    Kiev’in kurucuları heykeli kum torbalarla korumaya alındı #1

    Kiev’in kurucuları heykeli kum torbalarla korumaya alındı #2

    Kiev’in kurucuları heykeli kum torbalarla korumaya alındı #3


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