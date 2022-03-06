Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e komşu Irpin'de siviller, havaya uçurulan bir köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Ukrayna’nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

HAVAYA UÇURULAN KÖPRÜ ÜZERİNDEN TAHLİYE

Başkent Kiev’in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor.

Kiev'in yanındaki Irpin kentinde tahliyeler yıkık köprü üzerinden yapılıyor - VİDEO

EVCİL HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Kedi ve köpeklerini yalnız bırakmayan kent sakinleri, askerlerin yardımıyla köprüyü geçmeye çalıştı.

Saldırı sonucu kara ve demiryollarının yanı sıra çok sayıda ev ve binaların tahrip olduğu görüldü.