Kim Jong: Daha fazla intihar drone'u üretmeliyiz Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yerli üretim insansız hava araçlarının (İHA) performans testine katılarak, çeşitli tiplerde daha fazla intihar drone'unun üretilmesi talimatını verdi.

İHA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Savunma Bilimleri Akademisi Drone Enstitüsü'nü denetleyerek üretilen yerli İHA'lar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Resmi kaynaklara göre, saldırı drone'larının performans testini izleyen Kim, drone'ların taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enstitüde yaptığı konuşmada farklı tipteki drone'ların savaşlardaki rolünün giderek arttığına dikkat çeken Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin en kısa sürede son teknoloji İHA'larla donatılması gerektiğini vurguladı.

ÜRETİM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI TALİMATINI VERDİ

Bu kapsamda dron geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Kim, "Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar drone'unun yanı sıra, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı drone'ları geliştirilmeli ve üretilmeli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sualtı saldırı drone'larının geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Kim, yapay zeka teknolojilerinin drone teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)