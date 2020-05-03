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- Kim Jong G.Kore'ye ateş açtı
Kim Jong G.Kore'ye ateş açtı
- AA
- 03.05.2020 - 10:35
Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'un uzun süre kamuoyu tarafından görüntülenememesi, öldü iddialarını yanında getirmişti.
Bu iddia sonunda Kuzey Kore tarafından servis edilen fotoğraflarla yalanlandı.
Öte yandan tam da Kim Jong yaşıyor bilgisi gelir gelmez yeni bir gerginliğin fitili ateşlendi.
G.KORE'YE ATEŞ AÇTI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.
HANGİ SEBEPLE ATEŞ AÇILDIĞI BİLİNMİYOR
Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.
Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.