Kim Jong G.Kore'ye ateş açtı

Uzun bir süre sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak buradayım mesajı verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'un uzun süre kamuoyu tarafından görüntülenememesi, öldü iddialarını yanında getirmişti.

Bu iddia sonunda Kuzey Kore tarafından servis edilen fotoğraflarla yalanlandı.

Öte yandan tam da Kim Jong yaşıyor bilgisi gelir gelmez yeni bir gerginliğin fitili ateşlendi.

G.KORE'YE ATEŞ AÇTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

HANGİ SEBEPLE ATEŞ AÇILDIĞI BİLİNMİYOR

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.