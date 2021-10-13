Kim Jong-un, askerlerinin yaptığı gösteriyi keyifle izledi

Kim Jong-un, askerlerinin yaptığı gösteriyi keyifle izledi

Pyongyang'da askerler, yapılması tehlikeli gösterilere imza attı. Ülkenin lideri Kim, gösteriyi izleyenler arasındaydı.

Kuzey Kore askerleri, ülkenin lideri Kim Jong-un'un önünde gösteriler gerçekleştirdi.

Ülkedeki devlet medyası, askerlerin çeşitli nesneleri çıplak elleriyle parçalama yeteneklerini sergileyen görüntülerini yayınladı.

KUZEY KORE ASKERLERİNDEN TEHLİKELİ GÖSTERİ

Pyongyang'daki savunma fuarında sergilenen performans, Kim ve diğer yetkililer tarafından ilgiyle izledi.

Askerler, tuğla ve kiremitleri elleriyle kırmanın yanı sıra cam kırıkları ve çivilerle dolu zeminin üzerinde yattı.

KİM KEYİFLE İZLEDİ

Daha sonra vucütlarına yerleştirilen beton bloklar balyozla kırıldı. Gösteriler sırasında Kim Jong-un'un keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kim Jong-un, askerlerinin yaptığı gösteriyi keyifle izledi ViDEO

"ASKERLERİN DEMİR YUMRUKLARI"

Gösterinin sonunda boyunlarıyla demir çubukları büken ve zincirleri kıran askerler görüntülendi.

Kuzey Kore medyası, sergilenen performans için "ülkenin barışını koruyan askerlerin demir yumrukları" yorumunu yaptı.