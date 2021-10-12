Kim Jong-un: Bizim başlıca düşmanımız savaşın kendisi

Kim Jong-un: Bizim başlıca düşmanımız savaşın kendisi

Fuarda sergilenen balistik füzelerin arasında ABD'ye mesaj gönderen Kim, "Savaşı önlemek istiyoruz" dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle Pyongyang yönetimi ile bölge ülkeleri ve ABD arasında yüksek gerilim yaşanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Savunma Geliştirme Fuarı'nda yaptığı konuşmada, savaş istemediklerini dile getirdi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ" MESAJI

Savaş başlatmak için değil, yalnızca kendilerini savunmaları için orduyu geliştirdiklerini belirten Kim, "Savaşı kimseyle tartışmıyoruz. Tam aksine savaşı önlemek ve ulusal egemenliğimizin korunması için savaşın caydırıcılığını artırmak için konuşuyoruz." dedi.

"BİZİM DÜŞMANIMIZ SAVAŞIN KENDİSİ"

Kim'in, bu açıklamasını, çeşitli balistik füzelerin arasında yapması dikkat çekti. Kuzey Kore lideri, başlıca düşmanlarının "savaşın kendisi" olduğunu söyledi.

İKİ KORE ARASINDA ÇEKİŞME

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin, kısa menzilli balistik füzeleri ve diğer askeri donanımları test etme süreci son dönemde gittikçe hız kazanıyor.

Seul, kısa süre önce denizaltından fırlatılan ilk balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Ayrıca uçak gemilerini de içeren büyük yeni silahlar inşa etmeyi planlıyorlar.

Kuzey Kore ise geçtiğimiz günlerde trenden fırlattığı füze ile dünyanın gündemine oturmuştu.

ABD'NİN ÇAĞRISINI REDDETTİLER

ABD, Kuzey Kore ile diplomatik görüşmeler yapmaya istekli olduğunu söylese de Pyongyang, Washington'ın Güney Kore'de askeri faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle bu sürece sıcak bakmıyor.

"KORE YARIMADASINDA TEHLİKEYİ ARTIRIYORLAR"

Konuşmasının devamında Kim, "Güney Kore'nin ordusunu güçlendirmeye yönelik sınırsız ve tehlikeli çabaları Kore yarımadasındaki askeri dengeyi bozuyor ve askeri istikrarsızlığın yanı sıra tehlikeyi artırıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri, konuşmasını "Güney Kore, tehditlerimizi bastırmak gibi saçma bir bahaneyle, askeri güçte bize üstünlük sağlama arzusunu açıkça dile getirdi." şeklinde sonlandırdı.

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