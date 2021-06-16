Kim Jong-un, gıdada yaşadıkları sıkıntıyı anlattı

Doğal afetlere işaret eden Kuzey Kore lideri, tahıl üretim planında istediklerini yapamadıklarını bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülke ekonomisinin bu yıl düzeldiğini söyledi, ancak koronavirüs pandemisinin ve geçen yılki tayfunların neden olduğu "gergin" gıda durumuyla başa çıkmak için önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kim, İşçi Partisi merkez komitesinin genel kurulu toplantısına başkanlık etti.

Kim Jong-un, genel ekonominin yılın ilk yarısında iyileştiğini ve toplam sanayi üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını bildirdi.

HALKIN GIDA DURUMU SIKINTIDA

Kuzey Kore lideri, planları uygulama çabalarında çeşitli engeller nedeniyle "bir dizi sapma" yaşadıklarını dile getirdi ve gıda durumuna işaret etti.

"Tarım sektörünün geçen yıl tayfunun verdiği hasar nedeniyle tahıl üretim planını yerine getirememesi, halkın gıda durumunu gerdi." dedi.

Parti, bu yıl tüm çabaları çiftçiliğe yönlendirme ve koronavirüs salgınıyla mücadele yollarını ele alma sözü verdi.

Kim, bu yılki hedefe ulaşmanın anahtarı olarak doğal afetlerin etkilerini en aza indirecek adımları atma çağrısında bulundu.