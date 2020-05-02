Kim Jong-un kendini gösterdi

Kim Jong-un kendini gösterdi

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki bir fabrika açılışına katıldığı öne sürüldü.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre; Kim Jong-un'un, yaklaşık 20 gün sonra başkent Pyongyang yakınlarındaki bir gübre fabrikasının açılışına katıldığı belirtildi.

HENÜZ DOĞRULANMADI

Kurdele keserken çekilmiş olan fotoğraf da Kuzey Kore devlet medyası tarafından paylaşıldı.

Ancak haber ve fotoğraf, henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

KİM JONG-UN HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

TRUMP, "NE OLDUĞUNU BİLİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.