Kim Jong-Un üç hafta sonra ortaya çıktı

Kim Jong-Un üç hafta sonra ortaya çıktı

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Kim Jong Un, günler sonra İşçi Partisi'nin toplantısına katıldı.

Koronavirüs salgınına yakalandığı, ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, geçtiğimiz gün İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi bürosunun 13. toplantısında, üç hafta sonra ilk kez görüntülendi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETTİ

Kim toplantıda fiziksel mesafeyi korurken, diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi.

Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.



