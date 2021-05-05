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    Kırgızistan, cumhurbaşkanlığı sistemine geçti

    Cumhurbaşkanı Caparov'un onay vermesiyle 2010'dan bu yana uygulanan parlamenter sistemden vazgeçildi.
    • AA
    • 05.05.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 11:19
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    Kırgızistan, cumhurbaşkanlığı sistemine geçti

    Kırgızistan'ın yönetim sisteminde değişikliğe gidildi.

    Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören yeni anayasayı onayladı.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Çaparov, 11 Nisan'da referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesini öngören kanunu yürütme, yargı ve yasama organların temsilcilerinin katıldığı törende imzaladı.

    PARLAMENTER SİSTEMDEN VAZGEÇTİLER

    Yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle Kırgızistan, 2010'dan bu yana uygulanan parlamenter sistemden vazgeçerek cumhurbaşkanlığı sistemine geçti.

    Yeni sistemde, bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ve valiler cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

    Kırgızistan, cumhurbaşkanlığı sistemine geçti #1

    YÜZDE 79,18 EVET DEDİ

    Ülkede ayrıca tavsiye niteliğinde kararlar alacak "Halk Kurultayı" adlı yeni bir kuruluş oluşturulacak.

    Kırgız halkının yüzde 79,18'i, referandumda ülkenin "Cumhurbaşkanlığı​​​​​​​ sistemi"ne geçmesine destek vermişti.

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