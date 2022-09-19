İki ülke sınırındaki çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin diyalog çağrısı yaparken, BM Genel Sekreteri Guterres de açıklamada bulundu.

Orta Asya'nın iki ülkesi Tacikistan ve Kırgızistan arasında silahlı çatışma yaşandı.

İki ülke sınırında 16 Eylül'de yaşanan çatışma saatlerce devam etti.

Milli muhafız birliklerinin karşı karşıya geldiği olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Sınırdaki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Yaşamını yitirenlerin 46'sının Kırgızistan'dan, 35'inin ise Tacikistan tarafından olduğu kaydedildi.

Çatışmaların yaşandığı aynı gün, Tacikistan ve Kırgızistan ateşkes ilan etti. Bir su dağıtım tesisi yakınında Kırgız kuvvetlerinin vurulan zırhlı aracı objektiflere yansıdı.

Kırgızistan - Tacikistan sınırı, çatışmalara sahne oldu VİDEO



Kırgızistan: Tacikistan, insanlık dışı eylemlerde bulundu

Bişkek yönetimi, çatışmalar nedeniyle Duşanbe'yi suçladı. Tacikistan tarafının, saldırıları "çok önceden" planladığı iddia edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Tacikistan, insanlık dışı eylemlerde bulundu." denildi.

Yaralananların sayısı 139

Bu arada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile 16 Eylül'de bir araya gelerek el sıkışmıştı.

El Cezire'nin aktardığına göre, güneybatı sınırındaki çatışmalarda 139 kişi de yaralandı.

Binlerce sivil tahliye edildi

Çatışmalar üzerine Kırgızistan, sınırdaki köylerden yaklaşık 136 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginliğin "daha fazla tırmanmaması gerektiği" yönünde çağrıda bulundu.

Putin'den diyalog çağrısı

Caparov ve Rahman ile telefonda görüşen Putin, Orta Asya ülkelerini sorunlarını "sadece barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla mümkün olan en kısa sürede çözmeleri için adımlar atmaya" çağırdı.

Söz konusu iki ülke, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün üyesi konumunda bulunuyor, ancak sınırdaki gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladılar

İki taraf, cuma günü ateşkes üzerinde uzlaşırken, çatışmalar devam etti. Her iki ülke de ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle birbirini suçluyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları “kalıcı bir ateşkes için diyaloga girmeye” çağırdı.

2021'de çıkan çatışmada 50 kişi yaşamını yitirdi

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 2021'de benzeri görülmemiş çatışmalar yaşanmış, en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.