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    Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışmalar: 24 ölü

    Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişi hayatını kaybederken, 90 kadar Kırgızın da yaralşandığı açıklandı.
    • 17.09.2022 - 08:17
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    Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışmalar: 24 ölü

    Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.

    Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.

    Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

    Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.

    Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışmalar: 24 ölü #1

    Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik bitmiyor

    AA'nın aktardığına göre; iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

    Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

    Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışmalar: 24 ölü #2


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