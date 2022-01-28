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    Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda anlaştı

    Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 03:33
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    Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda anlaştı

    Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmelerin sonucunda sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    ORTAK DEVRİYE KARARI ALINDI

    Taraflardan her birinin, sınıra çekilen ek kuvvet ve araçların daimi konuşlanma yerlerine geri çekilmesi, Batken-Isfana kara yolunun trafiğe açılması, çatışmayı önlemek için Kırgızistan ve Tacikistan kolluk kuvvetleri tarafından sınır bölgelerinde ortak devriye yapması kararlaştırıldı.

    Sınır bölgesinde yapılan görüşmeye Kırgızistan'ın Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, Kırgızistan'ın Batken yönündeki Sınır Temsilcisi Albay Kıyalbek Tolonbaev, Tacikistan Sogdiy Bölge Valisi Radjab Ahmatzoda, Tacikistan'ın Sınır Temsilcisi Hikmatullo Pirakzoda yanısıra ilgili güvenlik birimlerin temsilcileri katıldı.

    Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda anlaştı #1

    GERGİNLİK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

    İki ülke vatandaşların arasında dün akşam çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüşmüştü.

    Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda anlaştı #2


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