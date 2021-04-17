Kırgızistan’ın zehirli bitki ile koronaya tedavi önerisi

Kırgızistan, koronavirüse karşı, zehirli olduğu bilinen kurtboğan bitkisinin etkili olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, kameraların karşısında ilacı içti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov sosyal medya hesabında, Kırgız doktorların koronaya karşı ilk aşamada tedavi yöntemi geliştirdiğini belirterek, zehirli kurtboğan bitkisinden yapılan ilacın fotoğrafını paylaştı.

Caparov’un ardından ülkenin Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev de düzenlediği basın toplantısında söz konusu bitkisel ilacın virüse karşı etkili olduğunu savundu.

"SICAKKEN İÇİLMEZSE ÖLDÜRÜR"

İlacın sıcakken içilmesi gerektiğini belirten Beyşenaliyev, “Soğuk haliyle içilirse spazm oluşur ve ölüme yol açabilir. İçtikten sonra arkasından soğuk su içmemek veya dondurma yememek lazım. Örtünerek yatmak gerek. İlaç çay gibi günde 3-4 bardak içilebilir” dedi.

Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek onun sağlığa zararsız olduğunu göstermeye çalıştı.

"ŞİMDİ BEN ÖLMEZSEM..."

Bakan Beyşenaliyev, “Eğer ben şimdi ölmezsem bu onun zararsız olduğunun garantisi olacak” ifadesini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TEKLİF REDDEDİLDİ"

Beyşenaliyev, söz konusu bitkisel tedavi yönteminin Cumhurbaşkanı Caparov’un babası tarafınca kullanıldığını ve onun bu reçeteyi oğluna bıraktığını dile getirdi.

Bakan Beyşenaliyev, geçen yıl Caparov’un Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a söz konusu ilacı Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanmayı önerdiğini fakat önerinin reddedildiğini kaydetti.

"AKRABALARIM İYİLEŞTİ"

Daha sonra Caparov’un o zamanlar sıradan bir doktor olarak çalışan kendisine başvurduğunu söyleyen Beyşenaliyev, bu ilacı Covid-19 ile hastası akrabalarının tedavisinde kullandığını ve iyileştiklerini aktardı.

Beyşenaliyev, ilacın hastaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, doktorların bu ilaçla ilgili klinik protokol geliştirdiklerini aktardı.

Öte yandan uzmanlar, kurtboğan bitkisinin çok zehirli olduğunu savunmaya devam ediyor.

Sadır Caparov

