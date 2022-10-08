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    Kırım Köprüsü'ndeki hasarın uydu görüntüsü

    Kırım Köprüsü'nde bir kamyonda yaşanan patlama ile meydana gelen hasar uydudan görüntülendi.
    • 08.10.2022 - 20:40
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    Kırım Köprüsü'ndeki hasarın uydu görüntüsü

    Rusya-Ukrayna savaşında 8. ay geride kalmak üzere.

    Sahada sert çatışmalar yaşanırken Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük bir patlama oldu.

    Kara yolu çöktü 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde, patlama sonrası trafik akışı durdu.

    Köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda ise çökme meydana geldi.

    Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

    Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında da kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    Açıklamada, patlamanın olduğu kamyonun sürücüsünün kimliğinin belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

    Kırım Köprüsü ndeki hasarın uydu görüntüsü #1

    Köprünün uydu görüntüsü

    Oluşan hasar nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

    Diğer yandan köprüdeki hasar uydudan görüntülendi.

    Çekilen uydu görüntülerinde iki uzak kara parçasını birbirine bağlayan köprüden çıkan dumanlar uydudaki objektiflere yansıdı.

    Kırım Köprüsü ndeki hasarın uydu görüntüsü #2

    Koruma önlenmeleri artırılsın kararnemesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, elektrik şebekesi köprüsünü ve doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemlerin artırılması emrini verdi. İlgili yetkiler Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) verildi.

    Kırım Köprüsü ndeki hasarın uydu görüntüsü #3


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