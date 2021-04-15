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    Kırım Tatar Milli Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mektubu

    Ukrayna ile imzalanan anlaşma kapsamında yapılacak 500 konut için Kırım Tatar Türkleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mektubu yayınladı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:56
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    Kırım Tatar Milli Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mektubu

    Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, Ukarayna ile imzalanan ‘Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma’ya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek teşekkür etti.

    Kırım Tatar Türkleri için imzalanan konut projesi için Çubarov, Facebook'tan paylaşım yaptı.

    HASSASİYETİNE MİNNETTAR OLDUĞUNU İFADE ETTİ

    Mektupta, KTMM adına Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine desteğine ve Kırım Tatar Türk halkının haklarını koruma hususundaki hassasiyetine minnettar olduğunu belirtti.

    Ayrıca, KTMM'nin Türkiye'nin Kırım'dan göç etmek zorunda kalmış Kırım Tatar Türklerinin hayat standartlarını yükseltme çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

    Kırım Tatar Milli Meclisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mektubu #1

    500 KONUT DAHA YAPILMASINI İSTEDİ

    Mektupta, inşa edilecek 500 konutun sorunun ciddiyetini ortadan kaldırmayacağı kaydedildi. İlave 500 konut inşa edilmesi imkanının da değerlendirilmesi istendi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 10 Nisan'daki İstanbul ziyareti kapsamında, Kırım Tatar Türkleri için Ukrayna'da TOKİ tarafından 500 konut inşa etmek için iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

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