Kırım’a Antalya benzeri bir tatil beldesi yapılacak

Rusya’ya bağlı Kırım yönetiminin Başbakan Yardımcısı Yevgeniy Kabanov, yarımadanın batısındaki Sak bölgesinde Antalya benzeri devasa bir tatil beldesinin kurulacağını söyledi.

Türkiye'deki vaka artışları nedeniyle Rusya'nın uçuşları askıya alması, Kırım'a yaradı.

Rusya bağlı Kırım'da Başbakan Yardımcısı Yevgeniy Kabanov, Sak bölgesinde Antalya benzeri bir tatil bölgesinin kurulacağını belirtti.

Gerekli tüm altyapının inşasının devlet tarafından sağlanacağı bilgisini veren Kabanov, dinlenme tesislerinin yapımını ise halihazırda projeye ilgi gösteren yatırımcıların üstleneceğini vurguladı.

"MODERN BİR TATİL BELDESİ İNŞA EDİLECEK"

Beldenin beş kilometrelik plaj şeridi dahil olmak üzere toplam alanının yaklaşık 500 hektar olacağını söyleyen Kabanov, “Aslında Kırım'ın batı kıyısında yeni modern bir tatil beldesi inşa edilecek” ifadesini kullandı.

Kırım lideri Sergey Aksenov, Türkiye'nin kapanmasıyla ilgili haberlerin ardından geçen çarşamba günü, yarımadanın öngörülen yolcu akışını kabul etmeye tamamen hazır olduğuna dair güvence vermişti.

6 MİLYONDAN FAZLA TURİST BEKLENİYOR

Öte yandan Kırım’da bu yıl 6 milyondan fazla turist bekleniyor.

Bu rakamın önceki yıla göre yüzde 20 oranında daha fazla olduğu öğrenildi.

Ayrıca Aksenov, tatil sezonunun başarısının yarımadadaki aşılama hızına bağlı olacağını ifade etmişti.