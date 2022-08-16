Kırım’da mühimmat deposu patladı

Askeri mühimmatların depolandığı alanda çıkan yangın nedeniyle, mühimmatlar patladı. Yangının çıkış nedeni, henüz belirlenemedi.

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Yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’da, askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktı.

AA’nın haberine göre; Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan depodaki mühimmatlar, yangın nedeniyle patladı.

Ölü ya da yaralı yok

Alınan bilgilere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

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Trafo merkezinde de yangın çıktı

Yangının sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşılırken, Mayskoye köyüne yakın Canköy kentindeki elektrik trafo merkezinde de yangın çıktığı belirtildi.