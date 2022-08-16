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    Kırım’da mühimmat deposu patladı

    Askeri mühimmatların depolandığı alanda çıkan yangın nedeniyle, mühimmatlar patladı. Yangının çıkış nedeni, henüz belirlenemedi.
    • 16.08.2022 - 10:30
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    Kırım’da mühimmat deposu patladı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

    Yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’da, askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktı.

    AA’nın haberine göre; Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan depodaki mühimmatlar, yangın nedeniyle patladı.

    Ölü ya da yaralı yok

    Alınan bilgilere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

    Kırım’da mühimmat deposu patladı VİDEO

    Trafo merkezinde de yangın çıktı

    Yangının sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşılırken, Mayskoye köyüne yakın Canköy kentindeki elektrik trafo merkezinde de yangın çıktığı belirtildi.

    Kırım’da mühimmat deposu patladı #1

    Kırım’da mühimmat deposu patladı #2


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