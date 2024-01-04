Kirman saldırısı hamlesi: İran girişim başlattı Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki girişimler için düğmeye bastıklarını söyledi. İran, "Yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık vereceğiz" dedi.

AA

İran'da Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu yerin yakınında bombalı saldırı düzenlendi.

Tahran'ı alarm durumuna geçiren saldırıda onlarca can kaybı yaşandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kirman'da bombalı terör saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattıklarını açıkladı.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan Kirman'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Tahran girişimlere başladı

Açıklamasında, saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar dileyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanlığı, (saldırılarla ilgili) Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki ve uluslararası acil eylemlerini başlattı.

"İran, saldırıya ateş ve öfkeyle karşılık verecek"

Öte yandan İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya platformundan da konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyine saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)