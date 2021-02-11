Kiryakos Miçotakis: Avrupa bizim yanımızda

Yunan başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında skandal ifadeler kullanmış, "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Miçotakis'e yönelik net ifadeler kullandı.

Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." dedi.

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMASI

Yunan medyasına konuşan Miçotakis, Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere başlama kararı aldık. Türk yetkilileri, Atina'ya davet ettik. Tarihler verdik, yanıt bekliyoruz." diye konuştu.

Miçotakis, mart ayındaki Avrupa Birliği toplantısında Ankara'nın ilerleme raporunun ele alınacağını, pozitif perspektiflere sahip olduklarını belirtti.

"AVRUPA YANIMIZDA"

Gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğu izlenimini oluşturmaya çalışan Miçotakis, Erdoğan'ın sözlerinin ikili görüşme olasılığını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Atina'nın dış politikasına işaret eden Yunan başbakan, "İyi müttefiklerimiz var. Avrupa Birliği üyesiyiz. Avrupa yanımızda." ifadesini kullandı.

Kiryakos Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin düşürülmesinde Ankara ve Atina'nın olgunluk gösterdiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın ViDEO