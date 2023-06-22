Kiryakos Miçotakis, Barack Obama ile Atina'da görüştü Miçotakis ve Obama, bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Yunan siyasetçi, Obama'yı yeniden ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret etti.

Obama, Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis ile 25 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin ikinci turu öncesinde bir araya geldi.

"Obama'yla konuşmak keyifliydi"

Bir vakıfta yapılan görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Miçotakis, "Obama ile Atina'da konuşmak gerçek bir keyifti." dedi.

Miçotakis, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasinin doğum yeri olan burada ortak değerlerimiz, toplumlarımızın ve gençliğimizin karşı karşıya olduğu gerçek zorluklar, görüşmemizdeki ortak noktaydı.

"Dört gözle bekliyorum"

Miçotakis, Obama'yı tekrar Yunanistan'da ağırlamayı dört gözle beklediğini paylaşımına ekledi.

Obama'nın Atina temasları

Barack Obama'nın ziyaretine eşi Michelle de eşlik etti. Çift, antik Yunan kenti Akropolis'i gezdi.

Obama ailesi, Obama Vakfı'nın bir etkinliği için söz konusu ülkede bulunuyor.

Vakıf, Atina'da bir hafta sürecek liderlik ve kültürel deneyim için Afrika, Asya-Pasifik ve Avrupa'dan 100 fark yaratan kişiyi ağırlıyor.