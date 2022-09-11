Kiryakos Miçotakis: Bizim daha fazla müttefikimiz var

Kiryakos Miçotakis: Bizim daha fazla müttefikimiz var

Yunan Başbakan, çok sayıda ülkeyle iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi. Miçotakis, "En önemlileri Fransa ve ABD" dedi.

Atina yönetimi, gerilim peşinde koşmayı sürdürüyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunan tarafı, uluslararası alanda kendini haklı çıkarma çabasında.

"Onlarca iş birliği anlaşması imzaladık"

Atina'dan tansiyonu yükseltici açıklamalara bir yenisi eklendi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmeye çalıştı.

Uluslararası Ticaret Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Ülkemiz, onlarca iş birliği anlaşması imzaladı. Bizim daha fazla müttefiki var." dedi.

"En önemlileri Fransa ve ABD"

"Ege'nin diğer tarafından tehditlerle karşılaştıkarını" savunan Miçotakis, Batı ve Afrika'dan Asya ve Arap dünyasına kadar birçok ülkeyle müttefik bağlarına sahip olduklarını söyledi.

Açıklamasında Miçotakis, "Bunların arasında elbette daha önemlileri stratejik savunma anlaşmaları yaptığımız Fransa ve ABD." ifadesini kullandı.

Miçotakis: Diplomatik kalkanımız, caydırıcılık mızrağıyla hareket ediyor

Yunan Başbakan, daha önceki açıklamasında, "Söz verdik ve gururlu bir vatanımız var. Ülkemiz, İyon Denizi'nde karasularını 12 mile genişlettiği için şimdi daha da büyük." demişti.

Kathimeri'nin haberine göre, Kiryakos Miçotakis, "Diplomatik kalkanımız, aynı zamanda ulusal caydırıcılık mızrağıyla da birlikte hareket ediyor." diye konuşmuştu.

Yunan unsurlarının gerilimi tırmandıran hamleleri

Yunanistan Sahil Güvenlik unsunları son olarak, Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı.

Düzensiz göçmenlerin botlarına müdahalede bulunarak onları geri iten Yunan güçleri, Türk F-16'larına da S-300 ile kilidi atmıştı.