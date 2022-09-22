Miçotakis, zorda olan göçmenlere yardım eli uzattıklarını öne sürdü. Yunan Başbakan'ın sözlerinin ardından, denizdeki insanlık dışı müdahaleler yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Yunan güçlerinin göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumuna dikkati çekti.

Erdoğan, "Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çeviriyor." dedi.

"Yunanistan'ı göç konusunda suçlamak akılalmaz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı Bloomberg yayınında, Erdoğan'ın açıklamasını kabul etmedi.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vereceğini söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlamak akılalmaz bir şey." ifadesini kullandı.

Miçotakis: On binlerce insanı kurtardık

Yunan güvenlik güçlerinin denizdeki göçmenlerin botlarını batırmaya yönelik girişimlerini görmezden gelen Miçotakis, "Denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardık." iddiasında bulundu.

Kiryakos Miçotakis: Denizde on binlerce insanı kurtardık ViDEO

"Göçmenleri Avrupa'ya itmeye çalışıyorlar"

Miçotakis, Türkiye'nin göçmenleri "silah" olarak kullandığını öne sürerek, "Onları cesaretlendirmeye çalışıyorlar, Yunanistan sınırına gönderiyorlar. Avrupa'ya itmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye ile birlikte çalışmalıyız"

Konuşmasının devamında Yunanistan'ın sınırlarını koruduklarını ve "temel haklara saygı gösterdiklerini" anlatan Kiryakos Miçotakis, şöyle dedi:

"Türkiye'nin bize parmak sallamasını kabul etmektense, bu sorunu çözmek için Türkiye ile birlikte çalışmalıyız."