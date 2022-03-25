Petrol
116.53
-2.10%
Euro
16.36
0.17%
Dolar
14.85
0.15%
Altın
932.48
-0.02%
Borsa
2191
0.66%
Bitcoin
661.941
3.83%
BTXN Coin
41.30
-0.43%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kiryakos Miçotakis, doğalgazda 'tek Avrupa pazarı' çağrısı yaptı

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, doğalgaz tedariki konusunda Brüksel'e çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiryakos Miçotakis, doğalgazda 'tek Avrupa pazarı' çağrısı yaptı

    Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya doğalgaz konusunda bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) yeni arayışlara başladı.

    ABD'den AB'ye daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için anlaşma sağlandı.

    YUNANİSTAN'DA GÜNDEM ENERJİ

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'daki savaşın enerji piyasalarında hasara yol açtığını belirterek, hükümet olarak hane halkı üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.

    Miçotakis, yaptığı açıklamada, doğalgaz tedarikine ilişkin ortak bir AB stratejisinin hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

    "ORTAK SORUNLAR ORTAK ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR"

    Yunan Başbakan, "Hiçbir ülkenin kamu hazinesi küresel bir depremin sonuçlarıyla başa çıkamaz, sadece hafifletebilir. Ortak sorunlar ortak çözümler gerektirir." dedi.

    DOĞALGAZDA 'TEK AVRUPA PAZARI' ÇAĞRISI

    Miçotakis, spekülatörlerle mücadele etmek ve fiyat artışlarını dizginlemek için "tek Avrupa gaz piyasasının" gerekliliğini vurguladı.

    Kiryakos Miçotakis, doğalgazda tek Avrupa pazarı çağrısı yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!
    Medya

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    24 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir