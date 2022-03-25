Kiryakos Miçotakis, doğalgazda 'tek Avrupa pazarı' çağrısı yaptı

Kiryakos Miçotakis, doğalgazda 'tek Avrupa pazarı' çağrısı yaptı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, doğalgaz tedariki konusunda Brüksel'e çağrı yaptı.

Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya doğalgaz konusunda bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) yeni arayışlara başladı.

ABD'den AB'ye daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için anlaşma sağlandı.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM ENERJİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'daki savaşın enerji piyasalarında hasara yol açtığını belirterek, hükümet olarak hane halkı üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.

Miçotakis, yaptığı açıklamada, doğalgaz tedarikine ilişkin ortak bir AB stratejisinin hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

"ORTAK SORUNLAR ORTAK ÇÖZÜMLER GEREKTİRİR"

Yunan Başbakan, "Hiçbir ülkenin kamu hazinesi küresel bir depremin sonuçlarıyla başa çıkamaz, sadece hafifletebilir. Ortak sorunlar ortak çözümler gerektirir." dedi.

DOĞALGAZDA 'TEK AVRUPA PAZARI' ÇAĞRISI

Miçotakis, spekülatörlerle mücadele etmek ve fiyat artışlarını dizginlemek için "tek Avrupa gaz piyasasının" gerekliliğini vurguladı.