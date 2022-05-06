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    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina'da görüştü

    Yunan Başbakan, Anastasiadis'i Maximos Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:51
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    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina'da görüştü

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

    Miçotakis ile Anastasiadis arasındaki görüşme, başkent Atina'da gerçekleştirildi.

    Atina'da Miçotakis - Anastasiadis görüşmesi

    GKRY hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos, Maximos Sarayı'ndaki görüşmenin, 14'üncü Ulusal Yeni Demokrasi Kongresi'nin oturum aralarında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

    Gündemdeki konular

    İki ismin görüşmesinde, Kıbrıs meselesi, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ortak çıkar konularının gündemde olduğu kaydedildi.

    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina da görüştü #1

    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina da görüştü #2

    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina da görüştü #3

    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina da görüştü #4

    Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina da görüştü #5


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