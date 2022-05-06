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- Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina'da görüştü
Kiryakos Miçotakis ile Nikos Anastasiadis Atina'da görüştü
Yunan Başbakan, Anastasiadis'i Maximos Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapıldı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 12:40
- Güncelleme : 06.05.2022 - 12:51
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
Miçotakis ile Anastasiadis arasındaki görüşme, başkent Atina'da gerçekleştirildi.
Atina'da Miçotakis - Anastasiadis görüşmesi
GKRY hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos, Maximos Sarayı'ndaki görüşmenin, 14'üncü Ulusal Yeni Demokrasi Kongresi'nin oturum aralarında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Gündemdeki konular
İki ismin görüşmesinde, Kıbrıs meselesi, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ortak çıkar konularının gündemde olduğu kaydedildi.