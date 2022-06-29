Kiryakos Miçotakis, İsveç ve Finlandiya ile ilgili kararı yorumladı

Kiryakos Miçotakis, İsveç ve Finlandiya ile ilgili kararı yorumladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Finlandiya ve İsveç'in 31. ve 32. üye olmaya davet edilmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NATO Liderler Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

Zirveye Yunanistan'ı temsilen Başbakan Kiryakos Miçotakis katıldı.

Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'ya üyelik konusunda Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin konuştu.

"Sağduyu galip geldi"

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, "Nihayet İttifak'ın iyiliği için sağduyu galip geldi." ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Varılan anlaşma ne Yunan tarafını ne de Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini etkilemez." görüşünü savundu.

Finlandiya ve İsveç yorumu: Memnuniyetle karşılıyorum

Kathimeri'nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı, "Bugün İttifak'ın, Finlandiya ve İsveç'i İttifak'ın 31. ve 32. üyeleri olmaya davet edeceği gerçeğini de memnuniyetle karşılıyorum." diye ekledi.

Açıklamasında Miçotakis, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımının, İttifak'ın "Avrupa bölgesini ve Yunanistan'ın konumunu güçlendirdiğini" kaydetti.

Öte yandan Yunan lider, son dönemde yeni jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.