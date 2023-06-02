Kiryakos Miçotakis, koronaya yakalandı Kiryakos Miçotakis, yaptırdığı korona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Yunanistan'da seçim süreci tamamlanamadı.

21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması ve koalisyon hükümeti kurulamaması üzerine, 25 Haziran'da yapılacak ikinci seçim kararı alındı.

Bu süreçte geçici hükümet kurulurken yeniden seçim kampanyası başlayacak.

Bu kapsamda yoğun bir kampanya süreci geçiren eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, koronaya yakalandı.

Miçotakis, konuya ilişkin açıklamayı Instagram hesabından yaptı.

"Korona testim pozitif çıktı"

Eski Yunan Başbakan, "Seçim öncesi dönemdeki kucaklaşmalar ve öpüşmeler her zaman çok hoştur ama bazen bir bedeli de vardır. Bugün covid testi yaptırdım, pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.