Kiryakos Miçotakis, Naftali Bennett'i tebrik etti

Yunan başbakan, İsrail'in yeni yönetimi için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'de muhalefet partilerinin kurduğu koalisyon hükümeti Meclis'te güvenoyu alırken, Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erdi.

Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, İsrail'in yeni başbakanı olarak göreve başladı.

İki yıl görevde kalacak Bennett, başbakanlık koltuğunu Ağustos 2023'te koalisyon ortağı olan Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid'e devredecek.

YENİ HÜKÜMETİ TEBRİK ETTİ

Netanyahu döneminde Tel Aviv yönetimiyle sıkı ilişkileri olduğu bilinen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bennett için tebrik mesajı yayınladı.

Miçotakis, mesajında, "İsrail'de yeni bir hükümet kurdukları için Başbakan Naftali Bennett ve alternatif başbakan Yair Lapid'i tebrik ediyorum." dedi.

"ORTAK ÇABAMIZ DEVAM EDECEK"

Yunanistan ve İsrail'in halihazırda birlikte çok şey başardığını ifade eden Miçotakis, mesajının devamında şu ifadeyi kullandı:

"Daha da yükseklere ulaşmak için ortak çabamızı sürdüreceğiz."

RESMİ TÖREN YAPILMAYACAK

Netanyahu ile Bennett, pazartesi Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelecek

İsrail basını, görüşmede Netanyahu'nun görevi Bennett'e devredeceğini aktardı ancak resmi tören yapılmayacağı bildirildi.