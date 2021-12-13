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    Kiryakos Miçotakis: Seçimler 2023'te yapılacak

    Bir sonraki seçimlerle ilgili konuşan Yunan Başbakan, 2 yıl sonrasını işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:55
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    Kiryakos Miçotakis: Seçimler 2023'te yapılacak

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

    Yunan basınına konuşan Miçotakis, seçimlerin 4 yıllık dönemin sonunda yapılacağını yineledi.

    SEÇİMLER 2023'TE

    Buna göre Yunan halkının, genel seçimler için Ağustos 2023'te sandık başına gitmesi bekleniyor.

    Miçotakis, seçim döngüsünün istikrarlı olması halinde, bunun siyasi ve ekonomik istikrara katkıda bulunacağını söyledi.

    ESNEKLİK VE HIZ VURGUSU

    Rekabetçi siyasi sistemin önemini de vurgulayan Miçotakis, "Özerk bir hükümet, politikasını uygulamada daha fazla esneklik ve hız olanağına sahiptir." dedi.

    Kiryakos Miçotakis: Seçimler 2023 te yapılacak #1

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