Kiryakos Miçotakis: Sularımız zaptedilemez

Deniz Kuvvetleri'nin törenine katılan Miçotakis, yine gerilimi tırmandırıcı sözlere imza attı. Miçotakis, "Sınırları ihlal edenler cezalandırılır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin donanmasıyla ilgili düzenlenen törene katıldı.

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştı.

Miçotakis'ten tehdit dolu açıklamalar

Başbakan Miçotakis, "Sınırlarımız mavidir, gri değil. 21'inci yüzyılda, emperyal vizyonlara ve sorun çıkaranlara yer yok." sözlerini sarf etti.

Ege'deki adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran ülkenin Başbakanı, "Sularımız zaptedilemez olarak kalacak." ifadesini kullandı.

"Sınırları ihlal edenler cezalandırılır"

Tarihe atıfta bulunma çabasına girişen Miçotakis, "Tarih, sınırları ihlal eden herkesin cezalandırıldığını söyler." dedi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin, hava kuvvetleri gibi güçlenmeye devam ettiği tezini ileri süren Miçotakis, "Ordu, yeteneklerini dizayn yoluyla modernize ediyor." diye konuştu.

Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmayın

Hem ABD hem de Atina yönetimine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adalara askeri araçların çıkarılmasına ilişkin, şöyle demişti:

"Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor ve görüşmeden de kaçıyor. Bu adaları bir defa silahlardan arındırmaları şart. Amerika maalesef ne Lozan’ı dinliyor ne Paris’i dinliyor. Bizim Amerika’dan beklentimiz, Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokmaması."