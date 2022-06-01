Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor

Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor

Brüksel'de düzenlenen zirveye katılan Miçotakis, yine Ankara'yı hedef aldı. Miçotakis, "Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı 'Mavi Vatan' haritası" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geride bıraktığımız haftalarda, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Yunan basını, görüşme sırasında Miçotakis'in Biden'a "Mavi Vatan" haritasını göstererek Türkiye'yi şikayet ettiğini yazdı.

Scholz'a "Mavi Vatan" haritasını gösterdi

Miçotakis, Türkiye'yi karalamaya çalışan tavrını, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde de sürdürdü.

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'ı "tehdit ettiğini" söyleyen Miçotakis'in, bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ankara'nın "yayılmacı eğilimlerine" ilişkin noktayı belirtmek için "Mavi Vatan" haritasını gösterdiğini yazdı.

Miçotakis'in Türkiye karşıtı adımları

Gelişmenin, Miçotakis ile Scholz arasındaki ikili görüşmede yaşandığı kaydedildi.

Atina hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberde, Miçotakis'in, Yunanistan hava sahasının "Türkiye tarafından ihlal edilmesi" de dahil olmak üzere gelişmeler hakkında Scholz'a ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.

"Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı..."

Miçotakis, "Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı 'Mavi Vatan' haritası." ifadesini kullandı.

Ankara'yı suçlayan Yunanistan Başbakanı, muhataplarına, "Türkiye'nin provokasyon yaptığı" şeklinde bilgiler sundu.