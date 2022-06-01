Petrol
117.58
1.71%
Euro
17.6583
0.21%
Dolar
16.4485
0.32%
Altın
967.83
-0.16%
Borsa
2584
1.46%
Bitcoin
522.181
0.46%
BTXN Coin
12.60
2.10%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor

    Brüksel'de düzenlenen zirveye katılan Miçotakis, yine Ankara'yı hedef aldı. Miçotakis, "Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı 'Mavi Vatan' haritası" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geride bıraktığımız haftalarda, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşmüştü.

    Yunan basını, görüşme sırasında Miçotakis'in Biden'a "Mavi Vatan" haritasını göstererek Türkiye'yi şikayet ettiğini yazdı.

    Scholz'a "Mavi Vatan" haritasını gösterdi

    Miçotakis, Türkiye'yi karalamaya çalışan tavrını, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde de sürdürdü.

    Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'ı "tehdit ettiğini" söyleyen Miçotakis'in, bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ankara'nın "yayılmacı eğilimlerine" ilişkin noktayı belirtmek için "Mavi Vatan" haritasını gösterdiğini yazdı.

    Miçotakis'in Türkiye karşıtı adımları

    Gelişmenin, Miçotakis ile Scholz arasındaki ikili görüşmede yaşandığı kaydedildi.

    Atina hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberde, Miçotakis'in, Yunanistan hava sahasının "Türkiye tarafından ihlal edilmesi" de dahil olmak üzere gelişmeler hakkında Scholz'a ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.

    "Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı..."

    Miçotakis, "Türkiye'nin bizi tehdit ettiğinin en iyi kanıtı 'Mavi Vatan' haritası." ifadesini kullandı.

    Ankara'yı suçlayan Yunanistan Başbakanı, muhataplarına, "Türkiye'nin provokasyon yaptığı" şeklinde bilgiler sundu.

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor #1

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye bizi tehdit ediyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Şanlıurfa'da el konulan eksik gramajlı ekmekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da el konulan eksik gramajlı ekmekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

    Ordu'da kepçe operatörü, sürücüsü içindeyken otomobile takla attırdı
    3. Sayfa

    Ordu'da kepçe operatörü, sürücüsü içindeyken otomobile takla attırdı

    Görüş Bildir