Euro
17.1872
2.8%
Dolar
15.198
2.66%
Altın
852.44
0.81%
Borsa
2.162
0%
Bitcoin
736.819
4.39%
BTXN Coin
38.55
-3.72%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye, Osmanlı hayalleri kuruyor

    Alman basınına konuşan Yunan Başbakan, Türkiye ile anlaşmazlık istemediğini savundu. Miçotakis, yeni Osmanlı hayallerinin beslendiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiryakos Miçotakis: Türkiye, Osmanlı hayalleri kuruyor

    Yunanistan'dan Türkiye'ye bir kez daha suçlayıcı ifadeler yöneltildi.

    Başbakan Kiryakos Miçotakis, Alman basınından Handelsblatt gazetesine konuştu.

    TÜRKİYE'Yİ "YENİ OSMANLI'YI" CANLANDIRMAKLA SUÇLADI

    Miçotakis, verdiği demeçte, bölgede istikrarı bozan tarafın kendileri olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

    Türkiye'yi "yeni Osmanlı İmparatorluğu hayallerini beslemekle" suçlamaya çalışan Miçotakis, "Geçmiş zamanların imparatorlukları hakkında hayaller kuran bizler değiliz." dedi.

    "ANLAŞMAZLIK İSTEMİYORUZ"

    Miçotakis, Atina'nın Ankara ile mevcut ilişkileri hakkında sorulan bir soruya "Türkiye ile anlaşmazlık istemedikleri" şeklinde yanıt verdi.

    Yunan Başbakan, Ankara ile iş birliği kurmaktan yana olduğunu ileri sürdü, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde Almanya'dan destek istediğini de kaydetti.

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye, Osmanlı hayalleri kuruyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir