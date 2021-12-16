Kiryakos Miçotakis: Türkiye, Osmanlı hayalleri kuruyor

Alman basınına konuşan Yunan Başbakan, Türkiye ile anlaşmazlık istemediğini savundu. Miçotakis, yeni Osmanlı hayallerinin beslendiğini iddia etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye bir kez daha suçlayıcı ifadeler yöneltildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Alman basınından Handelsblatt gazetesine konuştu.

TÜRKİYE'Yİ "YENİ OSMANLI'YI" CANLANDIRMAKLA SUÇLADI

Miçotakis, verdiği demeçte, bölgede istikrarı bozan tarafın kendileri olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Türkiye'yi "yeni Osmanlı İmparatorluğu hayallerini beslemekle" suçlamaya çalışan Miçotakis, "Geçmiş zamanların imparatorlukları hakkında hayaller kuran bizler değiliz." dedi.

"ANLAŞMAZLIK İSTEMİYORUZ"

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile mevcut ilişkileri hakkında sorulan bir soruya "Türkiye ile anlaşmazlık istemedikleri" şeklinde yanıt verdi.

Yunan Başbakan, Ankara ile iş birliği kurmaktan yana olduğunu ileri sürdü, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde Almanya'dan destek istediğini de kaydetti.