Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi provokasyonla suçlamaya çalıştı

Suçlamaları yeniden Ankara'ya yönelten Yunan Başbakan, provokasyon yapan tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sofya'da Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Kiril Petkov ile görüştü.

Görüşme sonrası Bulgar mevkidaşıyla kameraların karşısına geçen Miçotakis, bir kez daha Türkiye'yi hedef almaya kalktı.

TÜRKİYE'Yİ PROVOKASYON YAPMAKLA SUÇLADI

Bölgede gerilimi artıran tarafın kendi ülkesi olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan Miçotakis, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına son vermeli." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etmişti.

"İLİŞKİLERDE İLERLEME GÖRMEK İSTİYORUZ

Yunan Başbakan, söz konusu kararın kaldırılması gerektiğini savundu ve "Yunanistan, Türkiye arasındaki ilişkilerde ilerleme görmek istiyor." dedi.

"SINIRLARIMIZ AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN SINIRLARI"

Petkov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kiryakos Miçotakis'e göç konusu da soruldu.

Miçotakis, Yunanistan ve Bulgaristan'ın dış sınırlarının aynı zamanda Avrupa sınırı olduğunu vurguladı.

"Her iki ülke de insan hakları açısından bu sınırları etkili bir şekilde koruyor." diye konuştu.