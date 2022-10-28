Kiryakos Miçotakis: Türkiye'yle en iyi iş birliğini yapmak istiyoruz

Kiryakos Miçotakis: Türkiye'yle en iyi iş birliğini yapmak istiyoruz

Fransız dergisine konuşan Miçotakis, hem tehditkar ifadeler kullandı hem de iş birliği mesajı verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris merkezli Le Point dergisine konuştu.

Miçotakis'in gündeminde Türkiye ile ilişkiler vardı.

Ankara-Atina hattında yaşanan ihtilafa işaret eden Miçotakis, bir kez daha Türkiye'yi suçlayıcı sözler söyledi.

Miçotakis'in Türkiye karşıtı sözleri

Miçotakis, "Agresif oyunda asla oynamayacağım." diye konuşurken, tehditkar ifadeler kullanmaktan geri durmadı.

Yunan Başbakan, "Ankara, geçmemesi gereken aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu bilmeli." diye konuştu.

İş birliği mesajı da verdi

"Yunanistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün sorgulanmasını kabul etmeyeceğim." ifadesini kullanan Miçotakis, diğer taraftan şöyle dedi:

"Türkiye ile mümkün olan en iyi iş birliğini yapmak istiyoruz. Ancak şu anda tek görevim, ülkemin güvenliğini her ne pahasına olursa olsun savunmak."

"Yunan adaları kimseyi tehdit etmiyor"



Atina'da Alman mevkidaşı Olaf Scholz'u ağırlayan Kiryakos Miçotakis, "Komşularımız ve tüm müttefiklerimiz, Yunanistan adalarının kimseyi tehdit etmediğini biliyor." iddiasında bulunmuştu.